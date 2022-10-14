ОАО «Белагропромбанк» изменило с 15.1 октября 2022 года размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять: в белорусских рублях - до 16,40% годовых; в долларах США - до 4,80% годовых; в евро - до 3,80% годовых; в российских рублях - до 9,50% годовых.