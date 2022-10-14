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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ «ON-LINE КРЕДИТА» И «КРЕДИТА БЕЗ ЗАЛОГА»
17:37 14.10.2022
ОАО «Белгазпромбанк» снизило процентные ставки по вновь выдаваемым «On-line кредитам» и «Кредитам без залога» представителям малого и среднего бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, получить «Кредит без залога» в белорусских рублях теперь можно под ставку 20,21% годовых.
Кроме того, представителям малого и среднего бизнеса предлагается получить «On-line кредит» всего за одну минуту, не отвлекаясь на поход в банк и оформление множества документов. Процентная ставка по кредиту снижена и составляет 21% годовых. А с 17 октября 2022 года ставка уменьшается до 20,21% годовых.
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