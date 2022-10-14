ОАО «Белгазпромбанк» снизило процентные ставки по вновь выдаваемым «On-line кредитам» и «Кредитам без залога» представителям малого и среднего бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, получить «Кредит без залога» в белорусских рублях теперь можно под ставку 20,21% годовых.

Кроме того, представителям малого и среднего бизнеса предлагается получить «On-line кредит» всего за одну минуту, не отвлекаясь на поход в банк и оформление множества документов. Процентная ставка по кредиту снижена и составляет 21% годовых. А с 17 октября 2022 года ставка уменьшается до 20,21% годовых.