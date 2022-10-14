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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПАРИТЕТБАНК ЗАПУСТИЛ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СЕРВИС TAP TO PHONE


16:41 14.10.2022

ОАО «Паритетбанк» совместно с Банковским процессинговым центром запустило новый сервис для корпоративных клиентов – Tap to Phone, который позволяет использовать смартфон или планшет в качестве терминала для бесконтактной оплаты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, такое решение для бизнеса обходится значительно дешевле стандартных терминалов и облегчает прием платежей индивидуальным предпринимателям, которые работают в сферах торговли, услуг, курьерских служб и многих других.

«Наш банк всегда находится в поисках технологичных решений для бизнеса, поэтому запуск сервиса Tap to Phone – это возможность предложить корпоративным клиентам технологичный эквайринговый продукт, – сказал исполнительный директор Паритетбанка Анжела Шагойко. – Такой сервис очень востребован у малого бизнеса, мы часто видим мобильный телефон вместо терминала в кофейнях, салонах красоты, в пунктах выдачи заказов, когда нам оказывают услугу по ремонту на дому или привозят покупки доставкой. Это удобно, не требует привязки ни к каким дополнительным устройствам. Сервис Tap to Phone в Paritetbank работает уже несколько дней, успешно прошел тестовый период, и мы готовы предложить его клиентам, которые обслуживают у нас свой бизнес».

Технология Tap to Phone работает через мобильное приложение BPC NFC - POC, которому подходит операционная система Android версии не ниже 8.1. Приложение доступно бесплатно для скачивания в Google Play. После заключения договора эквайринга клиент самостоятельно заводит учетные записи в приложении, вносит стоимость товара или услуги. Оплата совершается в момент прикладывания банковской карточки или любого бесконтактного устройства к телефону или планшету продавца. По желанию покупателя, копия чека может быть отправлена на адрес электронной почты или с помощью SMS-сообщения.

Что касается тарифов, которые будут действовать для приема оплаты, то комиссия за услугу составит 2% при оплате картой Paritetbank, 2,3% – если оплата совершается картами других банков-резидентов и 2,7 %, если товар или услугу оплатили картой иностранного банка.
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