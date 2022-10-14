В самом большом салоне «Керамин» (Минск, Осиповичская, 18) открылось удаленное рабочее место специалиста банка ВТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить товары в рассрочку или кредит можно за 5 минут. Весь ассортимент ведущего белорусского производителя керамической плитки, санитарной керамики и кирпича доступен в рассрочку сроком от 2 до 4 месяцев либо в кредит сроком от 3 до 60 месяцев.

Также во всех салонах и интернет-магазине можно совершать покупки в рассрочку сроком 10 месяцев по карточке «Черепаха». С ее помощью «Черепаха» можно совершать покупки без переплат в течение первых четырех месяцев в сети магазинов-партнеров банка.

При совершении покупок в магазинах-партнерах по карточке «Черепаха» процентная ставка составляет 0,0001% годовых. Оформить универсальную карту рассрочки можно без поручителей во всех офисах банка, плата за оформление карты не взимается.