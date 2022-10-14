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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОПЛАЧИВАТЬ ТОВАРЫ В РАССРОЧКУ ОТ БАНКА ВТБ МОЖНО В ФИРМЕННОЙ СЕТИ «КЕРАМИН»
15:08 14.10.2022
В самом большом салоне «Керамин» (Минск, Осиповичская, 18) открылось удаленное рабочее место специалиста банка ВТБ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, оформить товары в рассрочку или кредит можно за 5 минут. Весь ассортимент ведущего белорусского производителя керамической плитки, санитарной керамики и кирпича доступен в рассрочку сроком от 2 до 4 месяцев либо в кредит сроком от 3 до 60 месяцев.
Также во всех салонах и интернет-магазине можно совершать покупки в рассрочку сроком 10 месяцев по карточке «Черепаха». С ее помощью «Черепаха» можно совершать покупки без переплат в течение первых четырех месяцев в сети магазинов-партнеров банка.
При совершении покупок в магазинах-партнерах по карточке «Черепаха» процентная ставка составляет 0,0001% годовых. Оформить универсальную карту рассрочки можно без поручителей во всех офисах банка, плата за оформление карты не взимается.
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