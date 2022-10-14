|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ УВЕЛИЧИЛ В 1,5 РАЗА КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
13:50 14.10.2022
Решением правления Банка развития для целей оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 1,5 раза увеличен размер предоставления кредитных ресурсов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, в рамках финансирования по «широкой» продуктовой линейке осуществляется целевая поддержка стартап-компаний, экологических, импортозамещающих и экспортно ориентированных проектов, женского и социального предпринимательства, предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства, сферы торговли и услуг, социального предпринимательства, а также бизнеса в регионах страны, которые отстают по уровню социально-экономического развития.
Финансирование осуществляется через банки-партнеры по ставке от 9% годовых на срок до 5 лет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2022
Курсы в банках
на 14.10.2022
Конвертация в банках
на 14.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте