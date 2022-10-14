Решением правления Банка развития для целей оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 1,5 раза увеличен размер предоставления кредитных ресурсов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, в рамках финансирования по «широкой» продуктовой линейке осуществляется целевая поддержка стартап-компаний, экологических, импортозамещающих и экспортно ориентированных проектов, женского и социального предпринимательства, предприятий производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства, сферы торговли и услуг, социального предпринимательства, а также бизнеса в регионах страны, которые отстают по уровню социально-экономического развития.

Финансирование осуществляется через банки-партнеры по ставке от 9% годовых на срок до 5 лет.