ЗАО «Альфа-Банк» утвердило новую редакцию общих условий генерального договора доверительного управления денежными средствами и доверительного (трастового) счета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, уточнены термины и определения, а также формализован и дополнен порядок заключения и расторжения генерального договора и трастовых сделок.

Кроме того, описан порядок взаимодействия банка с вышестоящими брокерами, а также уточнены права и обязанности сторон.

Уточнены особенности деятельности по ДУ в текущих условиях: оценка стоимости и операции с заблокированными и неторгуемыми активами, расчеты в валютах, отличных от валюты трастового счета, и проч.; структурированы и дополнены способы обмена сообщениями, а также в декларации о рисках описаны новые возможные риски, связанные с ДУ.