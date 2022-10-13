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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА БАНК УТВЕРДИЛ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ ОБЩИХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ДУ


09:51 14.10.2022

ЗАО «Альфа-Банк» утвердило новую редакцию общих условий генерального договора доверительного управления денежными средствами и доверительного (трастового) счета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, уточнены термины и определения, а также формализован и дополнен порядок заключения и расторжения генерального договора и трастовых сделок.

Кроме того, описан порядок взаимодействия банка с вышестоящими брокерами, а также уточнены права и обязанности сторон.

Уточнены особенности деятельности по ДУ в текущих условиях: оценка стоимости и операции с заблокированными и неторгуемыми активами, расчеты в валютах, отличных от валюты трастового счета, и проч.; структурированы и дополнены способы обмена сообщениями, а также в декларации о рисках описаны новые возможные риски, связанные с ДУ.
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