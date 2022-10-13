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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МТБАНК» СОСТОИТСЯ 21 ОКТЯБРЯ
13:29 13.10.2022
21 октября 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет о перечне изменений и дополнений в Устав ЗАО «МТБанк».
Кроме того, акционеры обсудят вопросы о фонде развития МТБанка.
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