21 октября 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет о перечне изменений и дополнений в Устав ЗАО «МТБанк».

Кроме того, акционеры обсудят вопросы о фонде развития МТБанка.