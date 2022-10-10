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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК ПРЕДЛОЖИЛ НОВУЮ УСЛУГУ ДЛЯ ИП


11:53 13.10.2022

Индивидуальные предприниматели могут открыть первый текущий счет в Сбер Банке, не выходя из дома, через сервис «СберБанк Бизнес Онлайн».

Как того требует актуальное законодательство, белорусские индивидуальные предприниматели, за редкими исключениями, обязаны использовать в своей работе кассовые аппараты или специальные компьютерные системы. А значит, больше они не могут обходиться без открытия текущего (расчетного) счета. Сбер Банк предлагает способ сделать это быстро и удобно — в дистанционном режиме.

Для начала нужно перейти на страницу входа в «СберБанк Бизнес Онлайн» и зарегистрироваться. После этого пользователь будет перенаправлен на страницу межбанковской системы (МСИ), где ему нужно будет ввести свой идентификационный номер из паспорта и номер телефона или e-mail. На указанный номер придет SMS-сообщение с логином и паролем, по которому можно войти в личный кабинет сервиса «СберБанк Бизнес Онлайн». Пароль, назначенный при регистрации, в обязательном порядке нужно поменять на новый, и еще раз войти, используя уже его.

После регистрации и входа остается заполнить заявление на комплексное обслуживание, приложив скан или фото свидетельства о государственной регистрации, и подписать ключом ГосСУОК. Клиенту придет сообщение с номером счета — и с этого момента расчетный счет в Сбер Банке открыт.

Вся процедура занимает до 10 минут, после чего индивидуальный предприниматель может полноценно пользоваться счетом: вести безналичные расчеты с контрагентами, уплачивать налоги и сборы, выплачивать заработную плату сотрудникам, вносить, хранить и снимать наличные и т. д.

Новым сервисом от Сбер Банка могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, которые являются клиентами других банков Республики Беларусь.
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