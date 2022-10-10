Внесены изменения в договор о комплексном банковском обслуживании (ДКБО) и перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменились наименования игр Wargaming, платежных карт, адреса веб-сайта.

Срок возврата отзывного вклада снижен с 10 до 5 дней.

Кроме того, внесены изменения в условия автоматического включения в пакет решений перевыпускаемой карточки.

С 1 ноября вводится минимальная сумма транзакции для получения SMS-оповещения в рамках услуги «Альфа-Чек». SMS-оповещения по операциям в BYN (расходные и приходные) вне зависимости от валюты счета будут направляться при сумме операции от 15 BYN.

Подробнее с изменениями в ДКБО можно ознакомиться здесь.

С изменениями в перечне вознаграждений можно ознакомиться по ссылке.