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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ДКБО И ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ АЛЬФА БАНКА
10:47 13.10.2022
Внесены изменения в договор о комплексном банковском обслуживании (ДКБО) и перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменились наименования игр Wargaming, платежных карт, адреса веб-сайта.
Срок возврата отзывного вклада снижен с 10 до 5 дней.
Кроме того, внесены изменения в условия автоматического включения в пакет решений перевыпускаемой карточки.
С 1 ноября вводится минимальная сумма транзакции для получения SMS-оповещения в рамках услуги «Альфа-Чек». SMS-оповещения по операциям в BYN (расходные и приходные) вне зависимости от валюты счета будут направляться при сумме операции от 15 BYN.
Подробнее с изменениями в ДКБО можно ознакомиться здесь.
С изменениями в перечне вознаграждений можно ознакомиться по ссылке.
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