БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОЧЬЮ 14 ОКТЯБРЯ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ

09:53 13.10.2022 Ночью 14 октября банковские карточки могут работать со сбоями, предупреждает ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ). Согласно информации, БПЦ будет проводить технологические работы на своем аппаратно-программном комплексе для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. В связи с этим с 03:20 до 6:30 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра. БПЦ приносит извинения за доставленные неудобства.