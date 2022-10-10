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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОЧЬЮ 14 ОКТЯБРЯ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ
09:53 13.10.2022
Ночью 14 октября банковские карточки могут работать со сбоями, предупреждает ОАО «Банковский процессинговый центр» (БПЦ).
Согласно информации, БПЦ будет проводить технологические работы на своем аппаратно-программном комплексе для обеспечения выполнения требований международных платежных систем.
В связи с этим с 03:20 до 6:30 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
БПЦ приносит извинения за доставленные неудобства.
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