ЗАО «Альфа-Банк» с 12 октября 2022 года приостанавливает пополнение некоторых вкладов в долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливается пополнение всех действующих вкладов по договорам срочных депозитов:

Альфа-Вклад отзывный в USD на 18 месяцев, заключенные до 04.07.2022 г. (включительно);

Альфа-Private безотзывный в USD на 3 месяца, заключенные до 20.07.2022 г. (включительно);

Альфа-Private безотзывный в EUR на 5 месяцев, заключенные до 29.08.2022 г. (включительно);

Альфа-Private безотзывный в USD на 15 месяцев, заключенные до 31.08.2022 г. (включительно);

Альфа-Вклад безотзывный в USD, EUR на 3 месяца, заключенные до 21.07.2022 г. (включительно);

Альфа-Вклад безотзывный в EUR со сроком размещения 5 месяцев, заключенные до 03.08.2022 г. (включительно);

Альфа-Вклад безотзывный в USD, EUR на 7 месяцев, заключенные до 29.08.2022 г. (включительно);

Альфа-Вклад безотзывный в USD на 15 месяцев, заключенные до 31.08.2022 г. (включительно);

Альфа-Вклад безотзывный" в EUR на 15 месяцев, заключенные до 30.08.2022 г. (включительно);

Альфа-Вклад безотзывный в USD на 25 месяцев, заключенные до 31.08.2022 г. (включительно);

Альфа-Вклад безотзывный в EUR на 25 месяцев, заключенные до 29.08.2022 г. (включительно);

Альфа-Вклад безотзывный в USD, EUR на 55 месяцев, заключенные до 31.08.2022 г. (включительно);

Запрет на пополнения вкладов действует с 12 октября 2022 года до наступления срока возврата вклада.

Возможность запрета на пополнение вкладов предусмотрена договорами банковских вкладов (п.2.5.5 Общих условий размещения вкладов в ЗАО "Альфа-Банк" (приложение 10 к договору о комплексном банковском обслуживании в ЗАО "Альфа-Банк").