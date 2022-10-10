По 31 декабря этого года малый и средний бизнес может оформить ряд кредитных продуктов ОАО «АСБ Беларусбанк» в белорусских рублях с уплатой сниженной в грейс-периоде процентной ставки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, длительность грейс-периода, в течение которого будет действовать пониженная процентная ставка, составит:

3 месяца с даты предоставления кредита (транша кредита) на цели финансирования текущей деятельности;

6 месяцев с даты предоставления кредита (транша кредита) на цели финансирования текущей деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим импортозамещающую продукцию.

По истечении указанных периодов процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), увеличенной на 4 п.п.