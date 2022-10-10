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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДО КОНЦА ГОДА БИЗНЕС МОЖЕТ ОФОРМИТЬ В БЕЛАРУСБАНКЕ КРЕДИТЫ ПО СНИЖЕННОЙ СТАВКЕ
11:38 11.10.2022
По 31 декабря этого года малый и средний бизнес может оформить ряд кредитных продуктов ОАО «АСБ Беларусбанк» в белорусских рублях с уплатой сниженной в грейс-периоде процентной ставки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, длительность грейс-периода, в течение которого будет действовать пониженная процентная ставка, составит:
3 месяца с даты предоставления кредита (транша кредита) на цели финансирования текущей деятельности;
6 месяцев с даты предоставления кредита (транша кредита) на цели финансирования текущей деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим импортозамещающую продукцию.
По истечении указанных периодов процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ставки рефинансирования Национального банка (с учетом ее изменения), увеличенной на 4 п.п.
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