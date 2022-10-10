ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) меняет условия по кредитным карточкам, оформленным с 30 сентября 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, новые параметры действуют по продуктам PLAT/ON, «Портмоне 2.0», «Отличник» и «Черепаха». В зависимости от типа карты процентные ставки по ним снижены на 1,3 п.п. с учетом дисконта за подачу заявки через дистанционные каналы.

Минимальная ставка по кредитной карточке PLAT/ON составит 21,5% годовых при условии дополнительного дисконта в 0,5 п.п. за подачу заявки в интернет-банке или в приложении VTB mBank. Для всех держателей PLAT/ON по умолчанию установлен короткий бонусный период на срок до 50 дней под 0,0001% годовых за пользование средствами в рамках кредитной линии. Длинный бонусный период рассчитан на 110 дней под ставку 18,5%.

По карточке «Черепаха» со ставкой 0,0001% годовых клиенты банка могут оплачивать товары и услуги в магазинах-партнерах, число которых превышает 6 тысяч по всей стране. При совершении транзакций вне партнерской сети ставка по карте составит 22%, если оформлена в отделении и 21,5% - онлайн.

Аналогичные ставки действуют по карточке «Портмоне 2.0» с лимитом овердрафта до 10 тысяч белорусских рублей. При этом при использовании лимита овердрафта в течение 15 календарных дней с даты заключения договора ставка составит 18,0% если карточка оформлена в интернет-банке или в мобильном приложении VTB mBank. Для карточек, оформленных в офисе - 18,5%.

По карточке «Отличник» в первые 60 календарных дней от даты заключения кредитного договора действует ставка – 18,5% годовых, начиная с 61 дня – 21,5%.

«Кредитные карточки являются одним из наиболее востребованных продуктов у наших клиентов, так как дают возможность пользоваться средствами в моменте под любые цели. При этом мы не взимаем комиссию за снятие наличных денег в банкоматах нашей сети. У ВТБ (Беларусь) достаточно широкая линейка кредитных карт и каждый пользователь может выбрать для себя наиболее удобные условия», – комментирует Лилия Петкевич, начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь).

Оформить заявку на кредитную карточку клиенты ВТБ (Беларусь) могут в любом отделении банка и дистанционных каналах.