Постановлением Национального банка № 354 от 20 сентября 2022 года утверждены Правила системы мгновенных платежей.

Как сообщает Национальный правовой портал, правилами определен порядок:

организации и функционирования системы мгновенных платежей (СМП);

осуществления внутристрановых и трансграничных мгновенных платежей.

Правила обязаны выполнять банки, небанковские кредитно-финансовые организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с белорусским законодательством, ОАО «Банк развития Республики Беларусь», Национальный банк, иностранные банки, банк-посредник, которые: участвуют в системе BISS; выполнили технические мероприятия, предусмотренные документацией автоматизированной системы межбанковских расчетов Национального банка и ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр».

СМП используется банками для обеспечения возможности проведения:

внутристрановых и трансграничных мгновенных платежей клиентов – физлиц в пользу физлиц по инициативе плательщика с использованием сервиса информационной поддержки мгновенных и трансграничных мгновенных платежей;

внутристрановых мгновенных платежей клиентов – юрлиц и клиентов – физлиц без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей;

собственных платежей без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей.

Функции оператора СМП и расчетного центра платежной системы по внутристрановым (трансграничным) мгновенным платежам, осуществленным банками – участниками СМП, возложены на Национальный банк.

Правовым актом установлено, что банками обеспечивается участие в системе мгновенных платежей:

юрлиц без использования сервиса информационной поддержки мгновенных платежей – для проведения с 19 декабря 2022 г. внутристрановых мгновенных платежей клиентов;

физлиц в пользу физлиц по инициативе плательщика с использованием сервиса информационной поддержки мгновенных платежей – для проведения с 1 апреля 2023 г. внутристрановых мгновенных платежей клиентов.

Инструкция о порядке функционирования системы мгновенных платежей и проведения мгновенных платежей, утвержденная постановлением правления Национального банка от 20 ноября 2018 г. № 540, признается утратившей силу.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования.