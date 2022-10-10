ОАО «Банк Дабрабыт» запустило онлайн-сервис «Дабрабыт.Налоги», предназначенный для расчета налогов и формирования налоговых деклараций.

Бесплатно воспользоваться им могут индивидуальные предприниматели, работающие по общей и упрощенной системе налогообложения, а также юридические лица, использующие упрощенную систему.

Новый сервис позволяет сформировать декларацию за несколько кликов. Пользователю достаточно внести данные, связанные с его бизнесом, и большинство полей автоматически заполнятся на основе информации из открытых баз данных государственных органов. Далее система произведет все необходимые расчеты и сформирует актуальный бланк декларации. Выгрузить готовый документ можно в формате XML или PDF.

Для работы с сервисом «Дабрабыт.Налоги» нет необходимости устанавливать специальное программное обеспечение – доступ к нему осуществляется через браузер. Воспользоваться его функционалом можно в любое время суток. Решение разработано с учетом всех особенностей белорусского законодательства и предоставляет возможность самостоятельно вести бухгалтерский учет.

«Малый и средний бизнес составляет значительную долю наших клиентов, поэтому мы стремимся помогать предпринимателям всеми возможными способами. В рамках этой стратегии Банк Дабрабыт развивает экосистему продуктов и сервисов, ориентированных на нужды деловых людей. Так, уже более года функционирует наш сервис «Библиотека форм документов», который позволяет самостоятельно вести документооборот, экономя на услугах кадровиков и юристов. Новый сервис поможет сэкономить на услугах бухгалтера», – пояснили в Банке Дабрабыт.

Банк Дабрабыт относится к числу системно значимых банков Беларуси. В нем обслуживаются более 10 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Постоянно занимается он и внедрением различных инновационных банковских IT-решений. Так, в конце 2021 года Банк Дабрабыт запустил первую в Беларуси торговую площадку по покупке валюты для физлиц с доступом на биржу. А летом прошлого года – сервис «Библиотека форм документов», в котором содержатся шаблоны основных документов, полезных для предпринимателей: образцы договоров, заявлений, приказов и других деловых бумаг.