ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ ЗАПУСТИЛ БЕСПЛАТНЫЙ ОНЛАЙН-СЕРВИС ПО ЗАПОЛНЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ


14:34 10.10.2022

ОАО «Банк Дабрабыт» запустило онлайн-сервис «Дабрабыт.Налоги», предназначенный для расчета налогов и формирования налоговых деклараций.

Бесплатно воспользоваться им могут индивидуальные предприниматели, работающие по общей и упрощенной системе налогообложения, а также юридические лица, использующие упрощенную систему.

Новый сервис позволяет сформировать декларацию за несколько кликов. Пользователю достаточно внести данные, связанные с его бизнесом, и большинство полей автоматически заполнятся на основе информации из открытых баз данных государственных органов. Далее система произведет все необходимые расчеты и сформирует актуальный бланк декларации. Выгрузить готовый документ можно в формате XML или PDF.

Для работы с сервисом «Дабрабыт.Налоги» нет необходимости устанавливать специальное программное обеспечение – доступ к нему осуществляется через браузер. Воспользоваться его функционалом можно в любое время суток. Решение разработано с учетом всех особенностей белорусского законодательства и предоставляет возможность самостоятельно вести бухгалтерский учет.

«Малый и средний бизнес составляет значительную долю наших клиентов, поэтому мы стремимся помогать предпринимателям всеми возможными способами. В рамках этой стратегии Банк Дабрабыт развивает экосистему продуктов и сервисов, ориентированных на нужды деловых людей. Так, уже более года функционирует наш сервис «Библиотека форм документов», который позволяет самостоятельно вести документооборот, экономя на услугах кадровиков и юристов. Новый сервис поможет сэкономить на услугах бухгалтера», – пояснили в Банке Дабрабыт.

Банк Дабрабыт относится к числу системно значимых банков Беларуси. В нем обслуживаются более 10 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Постоянно занимается он и внедрением различных инновационных банковских IT-решений. Так, в конце 2021 года Банк Дабрабыт запустил первую в Беларуси торговую площадку по покупке валюты для физлиц с доступом на биржу. А летом прошлого года – сервис «Библиотека форм документов», в котором содержатся шаблоны основных документов, полезных для предпринимателей: образцы договоров, заявлений, приказов и других деловых бумаг.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2022
валюта курс
EUR 2.4686
USD 2.5367
RUB 4.1270
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4792 +0.0106
USD 2.5500 +0.0133
RUB 4.1009 -0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4750 2.4900
USD 2.5450 2.5590
RUB 3.3000 4.1000
подробнее

Конвертация в банках
на 10.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9670 0.9800
EUR/RUB 61.0000 70.9000
USD/RUB 62.0000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте