ЗАО «Альфа-Банк» представило цифровую БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ с онлайн-платежами и переводами за рубеж.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь можно моментально выпустить цифровую БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в Пакете решений, оплатить ею покупки онлайн и перевести деньги в сервисе perevod.alfabank.by – внутри страны и за рубеж.

При этом оплатить покупки онлайн, перевести деньги могут только владельцы карт с белорусскими номерами телефона.

Также с БЕЛКАРТ любого банка можно отправлять деньги с/на карты Visa и Mastercard и БЕЛКАРТ. Переводы доступны на карты белорусских и зарубежных банков (только с карт Альфа Банка); в сервисе perevod.alfabank.by и в мобильном банке InSync.

Установлены следующие тарифы на переводы по номеру карты:

с карт Альфа Банка на карты других белорусских банков, а также переводы между картами других белорусских банков — 1% от суммы перевода + 0,50 BYN;

с карты Альфа Банка на карту зарубежных банков — 1% от суммы перевода + 3 BYN.

Переводы между картами Альфа Банка – без комиссии.