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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРЕДСТАВИЛ ЦИФРОВУЮ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ С ОНЛАЙН-ПЛАТЕЖАМИ И ПЕРЕВОДАМИ ЗА РУБЕЖ
13:11 10.10.2022
ЗАО «Альфа-Банк» представило цифровую БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ с онлайн-платежами и переводами за рубеж.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь можно моментально выпустить цифровую БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в Пакете решений, оплатить ею покупки онлайн и перевести деньги в сервисе perevod.alfabank.by – внутри страны и за рубеж.
При этом оплатить покупки онлайн, перевести деньги могут только владельцы карт с белорусскими номерами телефона.
Также с БЕЛКАРТ любого банка можно отправлять деньги с/на карты Visa и Mastercard и БЕЛКАРТ. Переводы доступны на карты белорусских и зарубежных банков (только с карт Альфа Банка); в сервисе perevod.alfabank.by и в мобильном банке InSync.
Установлены следующие тарифы на переводы по номеру карты:
с карт Альфа Банка на карты других белорусских банков, а также переводы между картами других белорусских банков — 1% от суммы перевода + 0,50 BYN;
с карты Альфа Банка на карту зарубежных банков — 1% от суммы перевода + 3 BYN.
Переводы между картами Альфа Банка – без комиссии.
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