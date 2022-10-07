ОАО «Банк развития Республики Беларусь» профинансирует инвестпроекты по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм (МТФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, завершен конкурсный отбор заявителей, претендующих на получение кредитов Банка развития для реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм. Победителями конкурса признаны восемь организаций, которым для реализации инвестиционных проектов планируется выдать кредиты на общую сумму до 97,3 млн белорусских рублей.

Согласно решению конкурсной комиссии, победителями признаны ОАО «Озерицкий-Агро» с инвестиционным проектом «Строительство коровника на 220 коров со встроенным доильно-молочным блоком на молочно-товарной ферме «Орешники», ГП «Олекшицы» с инвестиционным проектом «Строительство двух коровников на 777 дойных коров и здания доильно-молочного блока на молочно-товарной ферме «Подбагоники» РСУП «Олекшицы», расположенной возле д. Подбагоники Берестовицкого района», ОАО «Нарутовичи» с инвестиционным проектом «Строительство молочно-товарной фермы вблизи аг. Нарутовичи Березовского района».

Также финансовые средства будут выделены на реконструкцию фермы «Мачулище» ОАО «Макарово-Агро» Каменецкого района с расширением стада до 1200 голов (ОАО «Макарово-Агро»), молочно-товарного комплекса «Ляховичи» со строительством доильно-молочного блока, трех коровников, здания сухостоя с цехом раздоя в д. Ляховичи Дзержинского района Минской области (ОАО «Крутогорье-Петковичи»), на строительство молочно-товарного комплекса с доильно-молочным блоком на молочно-товарной ферме «Скоморошки» Столбцовского района Минской области (ОАО «Агронеманский»), молочно-товарного комплекса на 610 голов дойного стада вблизи д.Воловики Ошмянского района (ГП «Гольшаны»), двух коровников на 777 дойных коров и здания доильно-молочного блока на молочно-товарной ферме «Засетье» сельскохозяйственного филиала «АгроМилк» РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», расположенной возле д. Засетье Дятловского района (РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»)

Банк развития занимается финансированием строительства молочно-товарных ферм на конкурсной основе с 2019 года. При необходимости Банк консультирует по вопросам подготовки пакета документов на получение инвестиционных кредитов.