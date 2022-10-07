ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ПРОФИНАНСИРУЕТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ МТФ


11:56 10.10.2022

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» профинансирует инвестпроекты по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм (МТФ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации, завершен конкурсный отбор заявителей, претендующих на получение кредитов Банка развития для реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм. Победителями конкурса признаны восемь организаций, которым для реализации инвестиционных проектов планируется выдать кредиты на общую сумму до 97,3 млн белорусских рублей.

Согласно решению конкурсной комиссии, победителями признаны ОАО «Озерицкий-Агро» с инвестиционным проектом «Строительство коровника на 220 коров со встроенным доильно-молочным блоком на молочно-товарной ферме «Орешники», ГП «Олекшицы» с инвестиционным проектом «Строительство двух коровников на 777 дойных коров и здания доильно-молочного блока на молочно-товарной ферме «Подбагоники» РСУП «Олекшицы», расположенной возле д. Подбагоники Берестовицкого района», ОАО «Нарутовичи» с инвестиционным проектом «Строительство молочно-товарной фермы вблизи аг. Нарутовичи Березовского района».

Также финансовые средства будут выделены на реконструкцию фермы «Мачулище» ОАО «Макарово-Агро» Каменецкого района с расширением стада до 1200 голов (ОАО «Макарово-Агро»), молочно-товарного комплекса «Ляховичи» со строительством доильно-молочного блока, трех коровников, здания сухостоя с цехом раздоя в д. Ляховичи Дзержинского района Минской области (ОАО «Крутогорье-Петковичи»), на строительство молочно-товарного комплекса с доильно-молочным блоком на молочно-товарной ферме «Скоморошки» Столбцовского района Минской области (ОАО «Агронеманский»), молочно-товарного комплекса на 610 голов дойного стада вблизи д.Воловики Ошмянского района (ГП «Гольшаны»), двух коровников на 777 дойных коров и здания доильно-молочного блока на молочно-товарной ферме «Засетье» сельскохозяйственного филиала «АгроМилк» РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт», расположенной возле д. Засетье Дятловского района (РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт»)

Банк развития занимается финансированием строительства молочно-товарных ферм на конкурсной основе с 2019 года. При необходимости Банк консультирует по вопросам подготовки пакета документов на получение инвестиционных кредитов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 10.10.2022
валюта курс
EUR 2.4686
USD 2.5367
RUB 4.1270
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4686 +0.0295
USD 2.5367 +0.0295
RUB 4.1270 -0.0442
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4750 2.4900
USD 2.5450 2.5590
RUB 3.3000 4.1000
подробнее

Конвертация в банках
на 10.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9670 0.9800
EUR/RUB 61.0000 70.9000
USD/RUB 62.0000 73.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте