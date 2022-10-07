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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИС ПО ОФОРМЛЕНИЮ КРЕДИТОВ С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА ЗАПУСТИЛИ В БЕЛАРУСБАНКЕ
10:38 10.10.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило сервис по оформлению кредитов с помощью QR-кода.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, к оформлению по QR-коду доступен потребительский кредит «Партнер Online», предоставляемый в рамках заключенных договоров о сотрудничестве с организациями торговли и сервиса.
Оформление заявки на кредит осуществляется через сканирование QR-кода в приложении М-банкинг с последующим заключением кредитного договора в электронном виде.
Информация о нем автоматически поступит продавцу, после чего можно будет получить желаемую покупку.
Воспользоваться возможностью оформления кредита по QR-коду у партнеров банка можно при наличии специальной наклейки об оплате с использованием QR-кода финтех-стартапа Cashew.
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