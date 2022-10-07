ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило сервис по оформлению кредитов с помощью QR-кода.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, к оформлению по QR-коду доступен потребительский кредит «Партнер Online», предоставляемый в рамках заключенных договоров о сотрудничестве с организациями торговли и сервиса.

Оформление заявки на кредит осуществляется через сканирование QR-кода в приложении М-банкинг с последующим заключением кредитного договора в электронном виде.

Информация о нем автоматически поступит продавцу, после чего можно будет получить желаемую покупку.

Воспользоваться возможностью оформления кредита по QR-коду у партнеров банка можно при наличии специальной наклейки об оплате с использованием QR-кода финтех-стартапа Cashew.