БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОФОРМЛЕНИЕ И АВТОПРОЛОНГАЦИЯ АЛЬФА ВКЛАДА В ДНЯХ В BYN НА 60 ДНЕЙ ПРЕКРАТИЛИСЬ

09:32 10.10.2022 Изменения в договор комплексного банковского обслуживания ЗАО «Альфа-Банк» вступили в силу с 7 октября 2022 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, не заключаются и прекращается автопролонгация договоров банковского вклада «Альфа-Вклад в днях» (отзывный) в BYN сроком на 60 дней.