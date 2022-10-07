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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОФОРМЛЕНИЕ И АВТОПРОЛОНГАЦИЯ АЛЬФА ВКЛАДА В ДНЯХ В BYN НА 60 ДНЕЙ ПРЕКРАТИЛИСЬ


09:32 10.10.2022

Изменения в договор комплексного банковского обслуживания ЗАО «Альфа-Банк» вступили в силу с 7 октября 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, не заключаются и прекращается автопролонгация договоров банковского вклада «Альфа-Вклад в днях» (отзывный) в BYN сроком на 60 дней.
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