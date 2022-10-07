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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА АВТОМОБИЛИ GEELY
14:31 07.10.2022
ОАО «Белагропромбанк» снижает ставки по кредитам на автомобили Geely.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредиты предлагаются для физических лиц на приобретение автомобилей Geely следующих моделей: Atlas Pro, Coolray, Tugella.
Кредиты предоставляются сроком до 10 лет, до 100% от стоимости автомобиля, с уплатой процентов от 7% годовых.
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