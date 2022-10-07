БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК СНИЖАЕТ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА АВТОМОБИЛИ GEELY

14:31 07.10.2022 ОАО «Белагропромбанк» снижает ставки по кредитам на автомобили Geely. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредиты предлагаются для физических лиц на приобретение автомобилей Geely следующих моделей: Atlas Pro, Coolray, Tugella. Кредиты предоставляются сроком до 10 лет, до 100% от стоимости автомобиля, с уплатой процентов от 7% годовых.