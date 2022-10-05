ОАО «АСБ Беларусбанк» вошло в состав Совета Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Избрание совета состоялось 5 октября 2022 г. на XII съезде Белорусской торгово-промышленной палаты, который прошел в Минске.

Сегодня БелТПП осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с МИД нашей страны, иными органами государственной власти и управления, местными исполнительными органами, а также концернами, предприятиями и организациями, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность. Учреждение также выступает традиционным организатором деловой части зарубежных визитов высшего руководства страны.

«Усиление взаимодействия с торгово-промышленной палатой является одной из стратегических задач деятельности банка. – отметил первый заместитель председателя правления Беларусбанка Александр Поливко. – Повышение уровня участия банка до Совета БелТПП позволяет банку усилить взаимодействие с данной организацией и ее органами управления в выполнении главной общей задачи - развитие экспорта белорусских предприятий с использованием инструментов, предлагаемых Беларусбанком».

C 2020 года ОАО «АСБ Беларусбанк» стало действительным членом Белорусской торгово-промышленной палаты. Также в июне 2020–го между банком и БелТПП заключен меморандум о совместных действиях. Документ подписан в целях консолидации деятельности по совершенствованию мер по поддержке белорусского экспорта на 2020-2021 годы.