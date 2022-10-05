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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК СНИЖАЕТ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ НА ТОВАРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
13:53 06.10.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 6 октября 2022 года снижает размер процентной ставки по кредитам, предоставляемым населению для приобретения товаров/домокомплектов отечественного производства. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.
Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Кредиты», в Контакт-центре по короткому номеру 136 и в офисах Белагропромбанка.
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