ОАО «Белагропромбанк» с 6 октября 2022 года снижает размер процентной ставки по кредитам, предоставляемым населению для приобретения товаров/домокомплектов отечественного производства. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Кредиты», в Контакт-центре по короткому номеру 136 и в офисах Белагропромбанка.