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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ СОСТОИТСЯ 20 ОКТЯБРЯ
09:45 06.10.2022
20 октября 20223 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании, которое пройдет в заочной форме, будут рассмотрены изменения некоторых локальных правовых актов ОАО «Банк БелВЭБ».
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