БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ СОСТОИТСЯ 20 ОКТЯБРЯ

09:45 06.10.2022 20 октября 20223 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании, которое пройдет в заочной форме, будут рассмотрены изменения некоторых локальных правовых актов ОАО «Банк БелВЭБ».