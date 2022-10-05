Национальный банк Беларуси изменяет порядок подачи документов в специальную квалификационную комиссию для проведения оценки соответствия, аттестации (подтверждения квалификации), специальной аттестации.

Согласно принятому регулятором постановлению № 286 от 3 августа 2022 г. кандидат предварительно должен заполнить анкету и представить документы в электронном виде через официальный сайт Национального банка.

После проверки документов кандидат получит либо сообщение о необходимости их доработки с учетом замечаний, либо уведомление о том, что документы могут быть представлены на рассмотрение специальной квалификационной комиссии Национального банка.

Сделать это можно будет одним из следующих способов: непосредственно кандидатом (его уполномоченным представителем), почтовым отправлением или в виде электронного документа.

Постановлением № 286 предусмотрены также иные изменения, направленные на оптимизацию процессов проведения оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, аттестации на право получения сертификата профессионального бухгалтера банка, подтверждения квалификации лицами, имеющими этот сертификат, специальной аттестации антикризисного управляющего банком, оценки соответствия аудиторов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, постановление вступает в силу с 6 октября 2022 г.