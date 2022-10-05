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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ РАСШИРИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ПАРТНЕРОВ-ЗАСТРОЙЩИКОВ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ НЕДВИЖИМОСТИ
16:53 05.10.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» расширило перечень партнеров-застройщиков в рамках программы кредитования по финансированию недвижимости физических лиц и снизило процентную ставку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь кредитование недвижимости также доступно при приобретении жилья в компаниях ООО «Зеленая гавань», ООО «Астомакс» и ООО «Астодевелопмент».
Кредит можно оформить в любом офисе банка на следующих условиях: сроки кредитования – 10, 15 и 20 лет; первые 6 месяцев - льготная ставка 18% (СР+6 процентных пунктов) годовых, начиная с 7 месяца ставка составляет 19,9% (СР+7,9 процентных пунктов) годовых.
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