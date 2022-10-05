ОАО «Банк БелВЭБ» расширило перечень партнеров-застройщиков в рамках программы кредитования по финансированию недвижимости физических лиц и снизило процентную ставку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь кредитование недвижимости также доступно при приобретении жилья в компаниях ООО «Зеленая гавань», ООО «Астомакс» и ООО «Астодевелопмент».

Кредит можно оформить в любом офисе банка на следующих условиях: сроки кредитования – 10, 15 и 20 лет; первые 6 месяцев - льготная ставка 18% (СР+6 процентных пунктов) годовых, начиная с 7 месяца ставка составляет 19,9% (СР+7,9 процентных пунктов) годовых.