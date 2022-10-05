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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛИНВЕСТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ВЕДУЩИХ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ ПАКЕТ «ВАЛЮТНЫЙ АССИСТЕНТ»


14:20 05.10.2022

ОАО «Белинвестбанк» предлагает для компаний, работающих на международном рынке, уникальный пакет «Валютный ассистент».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комплекс услуг, которые в него включены, помогут комфортно и с минимальными затратами организовать свою работу.

В пакет обслуживания «Валютный ассистент» входит «ЭкоВалютный помощник» – письменная консультация по оформлению сведений о поступивших денежных средствах по валютной операции. Она осуществляется в системе «Интернет-банкинг». В пакет входит 25 документов в месяц.

В него также входит услуга по регистрации валютного договора на веб-портале Национального банка Беларуси. Она включает регистрацию (изменение) валютного договора (1 операция в месяц), внесение информации об исполнении (исполнении в полном объеме) обязательств по валютному договору, в том числе на основании запроса Национального банка (4 операции в месяц).

Кроме того, пакет содержит услугу «BIB Контрагент», которая предназначена для поиска и проверки субъектов хозяйствования Беларуси, Российской Федерации, Украины, Молдовы, Кыргызстана. Число запросов не ограничено. Сервисом проверки контрагентов «BIB Контрагент» пользоваться просто и удобно. Нужно лишь ввести УНП либо наименование контрагента в соответствующее поле в системе Интернет-банкинг.

Все эти инструменты обойдутся в 103 BYN в месяц + НДС. В банке отмечают, что это дешевле, чем подключать каждую услугу по отдельности.

Ознакомиться с информацией по подключению услуги можно на сайте Белинвестбанка.
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