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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РУКОВОДСТВО БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОВЕДЕТ 10 ОКТЯБРЯ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
11:57 05.10.2022
10 октября 2022 года состоится прямая телефонная линия с исполнительным директором ОАО «Белинвестбанк» Романом Томковичем по вопросам проблемной задолженности физических и юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, звонить на линию можно будет с 14.30 до 15.30 по номеру телефона (8-017) 239-55-55.
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