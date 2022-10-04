10 октября 2022 года состоится прямая телефонная линия с исполнительным директором ОАО «Белинвестбанк» Романом Томковичем по вопросам проблемной задолженности физических и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, звонить на линию можно будет с 14.30 до 15.30 по номеру телефона (8-017) 239-55-55.