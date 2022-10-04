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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ


09:35 05.10.2022

ЗАО «Альфа-Банк» с 5 октября 2022 года изменяет ставки по ряду вкладов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по отзывным депозитам в белорусских рублях ставки следующие: «Альфа-Вклад» на 367 дней - 8,5%, «Альфа-Сейф» на 6 месяцев — 6% (для непрерывного остатка). По отзывному «Альфа-Вкладу» в долларах США на 18 месяцев — 1%, на 36 месяцев — 0,5%.

По безотзывным депозитам в белорусских рублях ставки составят: «Альфа-Вклад» на 60 дней — 3,2%, 100 дней — 4%, на 5 месяцев — 7%, на 7 месяцев — 8%, на 13 месяцев — 11,5%, на 26 месяцев — 12%; «Альфа-Гранд» на 8 месяцев — 8,5%, 18 месяцев — 12%.

Ставки по безотзывному вкладу «Альфа-Вклад» в долларах и евро: на 3 месяца — 0,5%, на 5 месяцев — 0,75%, на 7 месяцев — 1,25%, на 15 месяцев — 3%, 25 месяцев — 3,5% и 55 месяцев — 3,75%.

Ставки по безотзывному депозиту «Альфа-Вклад» в российских рублях: на 5 месяцев — 9%, на 15 месяцев — 10%, 25 месяцев — 10,5% и на 50 дней — 6%.
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