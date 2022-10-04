ОАО «АСБ Беларусбанк» расширило перечень партнеров-застройщиков по кредиту «Ипотека с нами».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь построить или купить недвижимость по партнерской программе можно во всех регионах страны, так как банк сотрудничает уже с 36 застройщиками.

Ставка по таким кредитам в грейс-периоде составит от 10% годовых (СР НБ РБ - 2 п.п.), после его завершения — до 19,5% годовых (СР НБ РБ+7,5%). Срок кредитования — 20 лет.

С актуальным перечнем партнеров-застройщиков, а также условиями кредитования можно ознакомиться на сайте банка или позвонив в Контакт-центр по телефону 147.