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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК РАСШИРИЛ ПЕРЕЧЕНЬ ПАРТНЕРОВ-ЗАСТРОЙЩИКОВ ПО КРЕДИТУ «ИПОТЕКА С НАМИ»
12:09 04.10.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» расширило перечень партнеров-застройщиков по кредиту «Ипотека с нами».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь построить или купить недвижимость по партнерской программе можно во всех регионах страны, так как банк сотрудничает уже с 36 застройщиками.
Ставка по таким кредитам в грейс-периоде составит от 10% годовых (СР НБ РБ - 2 п.п.), после его завершения — до 19,5% годовых (СР НБ РБ+7,5%). Срок кредитования — 20 лет.
С актуальным перечнем партнеров-застройщиков, а также условиями кредитования можно ознакомиться на сайте банка или позвонив в Контакт-центр по телефону 147.
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