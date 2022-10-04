БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА БАНК С 11 ОКТЯБРЯ ВВОДИТ ПЛАТУ ЗА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ В POS-ТЕРМИНАЛАХ ДРУГИХ БАНКОВ

10:45 04.10.2022 11 октября 2022 года вступают в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, вводится плата за снятие наличных в POS-терминалах иных банков по карточкам в Пакетах решений и их расширениях - 3,5% от суммы снятия (минимум 4,00 BYN).