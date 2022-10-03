ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает физическим лицам принять участие в акции, заключив по 10 октября 2023 года (включительно) кредитный договор на потребительские нужды на более привлекательных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформив в указанный период кредит на потребительские нужды сроком до 5 лет, клиенты получат увеличенный с двух месяцев до 100 дней грейс-период со сниженной до 18% годовых ставкой (ставка рефинансирования НБ + 6 п.п.).

По окончании грейс-периода ставка по кредиту составит 19,5% (ставка кредита овернайт НБ + 6,5 п.п.) при оформлении в учреждении банка и 19% (ставка кредита овернайт НБ + 6 п.п.) при подаче заявки на кредит через каналы ДБО.