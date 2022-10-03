Постановлением Совета министров № 656 от 29 сентября 2022 года ОАО «АСБ «Беларусбанк» предоставлены гарантии правительства в погашении основного долга по кредиту, выдаваемому ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК) в 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, гарантии предоставляются по кредиту в сумме 18 828 866,7 белорусского рубля на 7 лет 5 месяцев для уплаты авансовых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) сельскохозяйственной техники и оборудования, заключаемым в рамках указа от 2 апреля 2015 г. № 146 «О финансировании закупки современной техники и оборудования».

Плата за предоставление гарантии правительства производится единовременно в размере 0,01% от суммы кредита.

Персональная ответственность за своевременное и полное исполнение обязательств по возврату кредита возложены на директора БНБК, министра сельского хозяйства и продовольствия, заместителя премьер-министра, в ведении которого находятся вопросы развития агропромышленного комплекса.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.