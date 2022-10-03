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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ДОПОЛНИЛ ПЕРВУЮ ПОДПИСКУ СБЕРПРАЙМ СО СКИДКАМИ НА МЕДУСЛУГИ


12:17 03.10.2022

Сбер Банк (Беларусь) дополнил первую банковскую подписку СберПрайм возможностью проводить медицинские лабораторные исследования в сети INVITRO Беларусь с внушительными скидками.

Для того, чтобы получить скидки, достаточно показать телефон с активной подпиской СберПрайм администратору при оформлении медицинской услуги. Неважно, сколько раз в течение периода действия подписки было обращений в лабораторию INVITRO, — скидка предоставляется вне зависимости от количества посещений.

Дисконт в размере 15% действует на большинство лабораторных исследований, проводимых в медицинских офисах INVITRO (исключение – микробиологические, цитологические, аллергологические и генетические исследования, а также исследования на СOVID-19, ВИЧ и услуги УЗД. Скидки по акциям не суммируется с другими акциями и предложениями. Взятие биоматериала оплачивается отдельно).

А со скидкой 25% подписчики СберПрайм смогут пройти пять актуальных комплексных предложений*. Среди них: ежегодное профилактическое обследование для клиентов до 40 лет: «Здоров ты – здорова страна», «Контроль диабета», «Здоровый ребенок» для детей от 2 до 14 лет, «VIP-комплекс для женщин» и «VIP-комплекс для мужчин».

«Забота о здоровье – то, что сегодня определяет успешного и активного человека, чей жизненный путь наполнен яркими впечатлениями. А именно такими мы видим подписчиков СберПрайм, – прокомментировал заместитель Председателя Правления Сбер Банка Олег Бородко. – Поэтому мы включили в список доступных сервисов возможность проходить лабораторные исследования нашего организма, чтобы своевременно фиксировать любые изменения, вносить корректировки и чувствовать себя счастливым. И INVITRO – тот партнер, чьему опыту и экспертизе мы доверяем».

Услугами INVITRO можно воспользоваться в 55 медицинских офисах в 20 городах Беларуси. Только за 2021 год лаборатория выполнила более 5 млн тестов и приняла 900 тыс. пациентов.

Подписка СберПрайм стала доступна в Беларуси осенью 2021 года. В нее входят музыкальный сервис Звук, онлайн-кинотеатр Okko, доставка еды Delivio, услуги каршеринга «Мультимоторс» и Такси 135. СберПрайм в Беларуси включает три тарифа, которые позволяют существенно экономить на подписках по сравнению с использованием тех же сервисов по отдельности. Так, подписка на 30 дней стоит 10 рублей, на 90 суток — 28 рублей, а на год — 92 рубля.
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