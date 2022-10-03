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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИЮ «ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО» В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРОДЛИЛИ
10:49 03.10.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» продлевает для корпоративных клиентов акцию «Взаимовыгодное сотрудничество» еще на 6 месяцев — по 31 марта 2023 года включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для того чтобы воспользоваться акцией, необходимо открыть впервые текущий (расчетный) банковский счет в белорусских рублях и подключиться к одному из пакетов услуг «Развитие», «Шаг навстречу», «Легкий» (в том числе варианты «Легкий-шаг» и «Легкий-союз»), «Перспективный» (за исключением пакета услуг с количеством платежей 20) со стоимостью 0,01 белорусский рубль.
Скидка будет действовать на протяжении 3 месяцев.
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