В Беларуси количество выявленных поддельных денежных знаков в I полугодии 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 8,9%. Об этом говорится в обзоре Нацбанка.

Согласно данным, за шесть месяцев 2022 года банковскими работниками выявлено 414 поддельных банкнот, поддельные монеты не выявлялись.

Основное количество выявленных поддельных денежных знаков составили доллары США – 83,6%. Доля поддельных российских рублей составила 11,1%, евро – 3,6%, белорусских рублей – 1,4%, других валют – 0,2%.

Количество выявленных поддельных долларов США увеличилось на 60,9%. Уменьшилось на 63,8% количество выявленных поддельных российских рублей, на 54,5% – евро. Количество подделок белорусских рублей увеличилось в абсолютном выражении на 2 штуки.

Причем в Минске выявлено 65% всех поддельных денежных знаков, в областях республики – в пределах 3,6 - 8,2%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 36 населенных пунктах.

В I полугодии 2022 года в банкнотном строении поддельных долларов США преобладали банкноты номиналами 100 и 50 долларов – 74,3% и 24,3% соответственно. Выявлены единичные случаи подделок банкнот номиналами 20, 5 и 1 доллар.

При этом в сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество выявленных подделок номиналом 100 долларов увеличилось на 86,2%, номиналом 50 долларов – на 15,1%.

В I полугодии 2022 года выявлены поддельные банкноты евро номиналами 200, 100, 50 и 20 евро в единичных экземплярах. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года не выявлялись поддельные банкноты номиналами 500 евро и монеты евро.

Поддельные белорусские рубли образца 2000 года не выявлены. Всю совокупность поддельных белорусских рублей составили банкноты образца 2009 года номиналами 50, 20 и 10 рублей в количестве 2, 3 и 1 штуки соответственно.

В двух подделках номиналом 20 рублей произведена имитация водяного знака красящим веществом белого цвета. Остальные выявленные поддельные белорусские рубли были изготовлены без имитации элементов защиты.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений поддельных банкнот свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлены более 90% поддельных долларов США (в основном офсетная печать, а также глубокая печать) и 60% поддельных евро (все офсетная печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии – принтерные устройства (в равной степени струйная печать и электрофотография для долларов США, евро и белорусских рублей, в основном струйная печать, а также электрофотография для российских рублей).