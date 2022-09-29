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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ БЕЛВЭБ МОЖНО ЗАСТРАХОВАТЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
17:26 30.09.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» в партнерстве с ЗАСО «Кентавр» с 29 сентября 2022 года запустили услугу по добровольному комплексному страхованию домашних животных от несчастных случаев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, страховка распространяется только на кошек и собак (породистых и непородистых) в возрасте от 3 месяцев до 12 лет и заключается сроком на 1 год. При этом на страхование принимаются животные при наличии у них ветеринарного паспорта.
Страховая сумма зависит от вида животного и составляет от 4400 до 6000 рублей для собак и от 4100 до 4850 рублей для кошек. Годовой страховой взнос выплачивается единовременно и составляет от 110 до 182 рублей для собак и от 102 до 150 рублей для кошек.
Страховка выплачивается в случае гибели в результате непредвиденных событий или болезни животного и покрывает все сопутствующие ветеринарные расходы, хищения питомца, нападения на других животных или людей.
Подробнее о страховых случаях и условиях страхования можно ознакомиться здесь.
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