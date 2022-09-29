БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АКЦИОНЕРЫ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОВЕДУТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 12 ОКТЯБРЯ

14:42 30.09.2022 12 октября 2022 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» в заочной форме. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется избрать членов наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк».