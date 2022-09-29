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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АКЦИОНЕРЫ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОВЕДУТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 12 ОКТЯБРЯ
14:42 30.09.2022
12 октября 2022 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» в заочной форме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется избрать членов наблюдательного совета ОАО «Белинвестбанк».
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