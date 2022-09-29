ОАО «Белагропромбанк» приняло решение автоматически продлить сроки действия карточек, которые заканчиваются, начиная с июня 2022 года и далее, за исключением кредитных, студенческих, депозитных, виртуальных, дополнительных (выпущенных на другое лицо), корпоративных, а также неперсонализированных карточек международной платежной системы VISA.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при оплате покупок в онлайн-магазинах и заполнении реквизитов необходимо вводить тот месяц и год, который указан на карточке.

Операции, совершаемые с использованием указанных карточек за рубежом, могут быть отклонены зарубежными банками. Для совершения операций на зарубежных ресурсах, рекомендуется выпустить бесплатную виртуальную карточку в мобильном приложении Белагропромбанка.

Для совершения операций за рубежом рекомендуется использовать другую карту, срок действия которой не истек.

Услуга SMS-оповещения, предоставляемая по карточкам с продленным сроком действия, также будет автоматически продлена.