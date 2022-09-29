Национальный банк Беларуси разъяснил порядок определения курса белорусского рубля к катарскому риалу.

«В соответствии с постановлением правления Национального банка № 373 от 29 сентября 2022 г. официальные курсы белорусского рубля по отношению к катарскому риалу будут устанавливаться ежемесячно», - говорится в сообщении регулятора.

Как сообщалось, постановлением Нацбанка № 352 от 19 сентября 2022 г. перечень иностранных валют, по которым Национальный банк устанавливает официальные курсы белорусского рубля, с 29 сентября дополнен катарским риалом (QAR).