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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСА БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ К КАТАРСКОМУ РИАЛУ
13:06 30.09.2022
Национальный банк Беларуси разъяснил порядок определения курса белорусского рубля к катарскому риалу.
«В соответствии с постановлением правления Национального банка № 373 от 29 сентября 2022 г. официальные курсы белорусского рубля по отношению к катарскому риалу будут устанавливаться ежемесячно», - говорится в сообщении регулятора.
Как сообщалось, постановлением Нацбанка № 352 от 19 сентября 2022 г. перечень иностранных валют, по которым Национальный банк устанавливает официальные курсы белорусского рубля, с 29 сентября дополнен катарским риалом (QAR).
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