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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ОБНОВИЛ ЛИНЕЙКУ КРЕДИТОВ И СНИЗИЛ СТАВКИ


13:03 30.09.2022

ОАО «АСБ Беларусбанк» обновило линейку кредитов и снизило ставки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения касаются кредитов на приобретение товаров белорусского производства.

Теперь можно оформить «Партнер Оптимальный» сроком до 3 лет под сниженную процентную ставку до 16% (СР НБ + 4 п.п.) с отсрочкой погашения основного долга на 12 месяцев.

Кроме того, предлагается кредит на потребительские нужды сроком до 5 лет путем безналичного перечисления на счета третьих лиц под ставку 16% годовых в первые 100 календарных дней, далее – СО НБ + 3,5 п.п., или 16,5% годовых (при подаче заявки на кредит через каналы ДБО – СО НБ + 3 п.п., или 16 % годовых).

Можно воспользоваться кредитом на приобретение автомобилей Geely по сниженной процентной ставке. Так, в течение грейс-периода (18/24/36/ месяцев) она составит СР НБ -5 п.п., или 7 % годовых (снижена на 1 п.п.); по окончании грейс-периода – СР НБ + 5 п.п., или 17% годовых вместо действовавшей ранее 19%.

Помимо этого, можно оформить кредиты по сниженной ставке на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома на срок до 20 лет под СР НБ + 4 п.п. или 16% годовых и домокомплекта (дачи, садового домика) или приобретение домокомплекта на срок до 12 лет под СР НБ + 4 п.п., или 16% годовых.

«При этом главным условием получения кредита будет использование материалов, изделий и конструкций белорусского производства, а также выполнение работ и услуг организациями (индивидуальными предпринимателями), зарегистрированными в Беларуси», - говорится в сообщении.

С 30 сентября можно оформить кредит с использованием кредитной карточки с возобновляемой кредитной линией сроком до 3 лет под ставку 18,5% годовых (СР + 6,5 п.п.). Если подать заявку через каналы ДБО, то ставка снизится на 0,5 п.п. до 18% годовых.

А участники Клуба «Бархат» теперь могут получить кредит «Время жить» путем зачисления кредитных средств на дебетовую банковскую платежную карточку.
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