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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ЗАПУСТИЛ СЕРВИС ДЛЯ БИЗНЕСА ПО ТОРГОВЛЕ КРИПТОВАЛЮТАМИ
11:44 30.09.2022
ЗАО «МТБанк» запустило совместно с криптобиржей BYNEX сервис по торговле криптовалютами для корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для того чтобы начать торговать криптовалютами, достаточно открыть счет в МТБанке (для новых корпоративных клиентов), войти в Интернет-банк MTBusiness. Затем следует перейти в раздел «Маркет» и нажать на кнопку «Криптовалютная биржа», пройти процедуру регистрации и верификации для совершения сделок.
Новый сервис позволяет регистрироваться и авторизироваться на криптобирже BYNEX прямо в MTBusiness, пополнять электронный кошелек со своего счета ИП/юридического лица, совершать операции по более чем 10 криптовалютам (включая Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT и другие) и следить за их статусами, выставлять ордера по рыночному или лимитному курсу, выводить BYN, RUB, EUR, USD с электронного кошелька на свой счет в МТБанке, а также контролировать изменения курсов онлайн.
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