ОАО «Белинвестбанк» обновило Интернет-банкинг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь в системе дистанционного банковского обслуживания – Интернет-банкинге для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – реализована услуга, позволяющая запрашивать по номеру счета информацию о неисполненных денежных обязательствах по задолженности, числящейся в Автоматизированной информационной системе исполнения денежных обязательств (АИС ИДО).

С подробной инструкцией о получении информации можно ознакомиться здесь.