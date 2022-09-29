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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ОБНОВИЛ ФУНКЦИОНАЛ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
10:42 30.09.2022
ОАО «Белинвестбанк» обновило Интернет-банкинг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь в системе дистанционного банковского обслуживания – Интернет-банкинге для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – реализована услуга, позволяющая запрашивать по номеру счета информацию о неисполненных денежных обязательствах по задолженности, числящейся в Автоматизированной информационной системе исполнения денежных обязательств (АИС ИДО).
С подробной инструкцией о получении информации можно ознакомиться здесь.
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