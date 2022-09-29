|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ «НОВАЕ СТАГОДДЗЕ» В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯТСЯ
09:33 30.09.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 17 октября 2022 года изменяет общие условия кредитования по программе «Новае стагоддзе», применяемые при оформлении кредита с участием организаций-посредников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, конкретизировано, в частности, место решения споров по заключенным кредитным договорам: в случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом по месту нахождения кредитодателя.
Более подробно с измененными условиями по программе «Новае стагоддзе» можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.09.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.09.2022
Курсы в банках
на 29.09.2022
Конвертация в банках
на 29.09.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте