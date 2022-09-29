ОАО «Банк БелВЭБ» с 17 октября 2022 года изменяет общие условия кредитования по программе «Новае стагоддзе», применяемые при оформлении кредита с участием организаций-посредников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, конкретизировано, в частности, место решения споров по заключенным кредитным договорам: в случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению судом по месту нахождения кредитодателя.

Более подробно с измененными условиями по программе «Новае стагоддзе» можно ознакомиться здесь.