Постановлением Совета министров № 631 от 22 сентября 2022 года ОАО «АСБ «Беларусбанк» предоставлены гарантии правительства в погашении основного долга по кредиту, выдаваемому Белорусской железной дороге в 2022 г.

«Предоставить в 2022 году открытому акционерному обществу «Сберегательный банк «Беларусбанк» гарантию Правительства Республики Беларусь в погашении основного долга по кредиту, выдаваемому в 2022 году в сумме 300 000 000 белорусских рублей с установлением процентной ставки в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на четыре процентных пункта, на срок, не превышающий трех лет, государственному объединению «Белорусская железная дорога» для исполнения обязательств перед открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк», обществом с ограниченной ответственностью «АСБ Лизинг», погашения задолженности перед республиканским бюджетом по исполненным гарантийным платежам, а также финансирования производственной и финансовой деятельности», - говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом портале.

Плата за предоставление гарантии составляет 0,01% от суммы кредитов.

Персональная ответственность за своевременное и полное исполнение обязательств по возврату кредита возложена на начальника БЖД.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.