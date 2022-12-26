ОАО «Банк развития Республики Беларусь» внесло изменения в условия финансирования по кредиту «Стабилизационный».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменены критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), деятельность которых признается экспортоориентированной либо импортозамещающей.

Кроме того, значительно расширен перечень импортозамещающих товарных позиций в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

При этом товарные позиции, относимые к импортозамещающим, дополнены перечнем импортозамещающих позиций, определенных постановлением Министерства экономики № 9 от 10 мая 2022 г.

Расширено также целевое использование кредитных ресурсов: наряду с финансированием инвестиционной деятельности предоставляется возможность направления средств на приобретение сырья и материалов, непосредственно связанных с ранее профинансированными затратами в рамках инвестиционного проекта.

Напомним, новый кредитный продукт «Стабилизационный» Банк развития запустил в апреле текущего года. Он направлен на реализацию экспортоориентированных и импортозамещающих инвестиционных проектов субъектов МСП. Привлекательным условием является беспрецедентно низкая ставка – 7,5% годовых в белорусских рублях.

За время существования кредитного продукта уже профинансировано 158 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 50 млн рублей.