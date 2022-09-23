БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ОПТИМИЗИРОВАЛ WEB-ВЕРСИЮ ИНТЕРНЕТ-БАНКА ДЛЯ ЮРЛИЦ

15:41 23.09.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» оптимизировало WEB-версию Интернет-Банка для юридических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в WEB-версии Интернет-Банка для юридических лиц с 23 сентября 2022 года стало доступным формирование списков на выдачу заработной платы (46 запрос).