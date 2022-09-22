ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) предлагает бесплатно получать ключевые услуги определенным социальным категориям физических лиц с помощью базового счета в рамках специального пакетного обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, базовый счет Сбер Банка – это текущий (расчетный) банковский счет с перечнем востребованных финансовых услуг и сервисов, которые, доступны физическим лицам бесплатно — то есть комиссионное вознаграждение по ним не взимается.

Базовый счет в Сбер Банке дает возможность без взимания комиссии зачислить пенсию, стипендию пособие и другие выплаты социального характера. К такому счету бесплатно выпускается карта БЕЛКАРТ-Мир, которая позволяет осуществлять переводы между своими счетами в банке, снимать наличные в кассах и банкоматах банка, совершать оплаты покупок в магазинах (включая онлайн-шопинг в белорусских интернет-магазинах).

Сбер Банк предлагает два варианта открытия базового счета, в зависимости от того, какие выплаты будут на него зачисляться: «Базовый» или «Баланс+ с базовым счетом».

В частности, «Баланс+ с базовым счетом» подойдет для получения пенсии, пособия или других выплат социального характера. В рамках пакета можно выпустить карточку БЕЛКАРТ-Мир со сроком действия пять лет, бесплатно снимать белорусские рубли в банкоматах и кассах банка без ограничений по сумме (а также до 150 рублей в месяц в банкоматах других банков). Среди особенностей пакета — бесплатные SMS-оповещения об операциях, начисление процентов на остаток средств в размере 3% годовых, а также манибэк 5% за покупки в аптеках, 3% — в категории «Здоровье» и до 10% — у партнеров банка.

Для открытия базового счета достаточно обратиться в любой офис Сбер Банка и выбрать подходящий пакет. Сделать это могут физические лица – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданствас видом на жительство в Республике Беларусь.