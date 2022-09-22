БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ДЛЯ НОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКТА «КРЕДИТНЫЙ CASHALOT» В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ СНИЖАЮТ СТАВКУ

16:55 22.09.2022 Для новых потребителей продукта «Кредитный Cashalot» в ОАО «Белгазпромбанк» снижают ставку. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при получении нового кредита процентная ставка будет снижена в течение первых 6 месяцев до 12% годовых (переменная - в привязке к ставке рефинансирования Национального банка Беларуси), что позволит сэкономить на процентах.