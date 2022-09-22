Сбер Банк (Беларусь) возобновляет выдачу кредитов на приобретение автомобилей Geely со сниженной процентной ставкой в течение льготного периода и без справки о доходах.

Программа кредитования «Автокредит GEELY со Сбербанком!» распространяется на все актуальные модели марки производства СЗАО «БЕЛДЖИ»: Atlas Pro, Coolray и Tugella. За счет кредитных средств можно оплатить существенную часть стоимости машины у любого официального дилера Geely в Беларуси.

«Сбер в 2018 году стал первым в стране банком, который поддержал программу финансирования покупки автомобилей Geely. За это время нашим предложением воспользовались тысячи обладателей новых Geely. Теперь, после непродолжительной паузы, мы возвращаем белорусам возможность купить новый автомобиль белорусской сборки со сниженной процентной ставкой от 9% годовых», - отметил заместитель председателя правления Сбер Банка Олег Бородко.

Минимальная сумма, которую может запросить покупатель — 5 тыс. рублей. Максимальная — 120 тыс. рублей. Срок кредитования — до 7 лет. При этом первые два или три года (в зависимости от размера внесенных собственных средств) применяется сниженная процентная ставка, зафиксированная на уровне 9% годовых на весь льготный период. По его завершении кредитные выплаты рассчитываются по формуле «ставка рефинансирования НБ РБ + 11,33%». Кредит можно погасить досрочно без дополнительных платежей.

Оформить заявку на кредит можно в любом офисе Сбер Банка. От покупателя не требуется предоставлять справку о доходах или искать поручителей: в качестве обеспечения выступает сам автомобиль, застрахованный на весь срок кредитования. Что важно, минимальный взнос собственными средствами можно обеспечить в том числе за счет trade-in, когда автодилер рассматривает возможность принять в зачет имеющееся авто.