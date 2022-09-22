ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.09.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В СБЕР БАНКЕ ВОЗОБНОВИЛИ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ НА GEELY


15:35 22.09.2022

Сбер Банк (Беларусь) возобновляет выдачу кредитов на приобретение автомобилей Geely со сниженной процентной ставкой в течение льготного периода и без справки о доходах.

Программа кредитования «Автокредит GEELY со Сбербанком!» распространяется на все актуальные модели марки производства СЗАО «БЕЛДЖИ»: Atlas Pro, Coolray и Tugella. За счет кредитных средств можно оплатить существенную часть стоимости машины у любого официального дилера Geely в Беларуси.

«Сбер в 2018 году стал первым в стране банком, который поддержал программу финансирования покупки автомобилей Geely. За это время нашим предложением воспользовались тысячи обладателей новых Geely. Теперь, после непродолжительной паузы, мы возвращаем белорусам возможность купить новый автомобиль белорусской сборки со сниженной процентной ставкой от 9% годовых», - отметил заместитель председателя правления Сбер Банка Олег Бородко.

Минимальная сумма, которую может запросить покупатель — 5 тыс. рублей. Максимальная — 120 тыс. рублей. Срок кредитования — до 7 лет. При этом первые два или три года (в зависимости от размера внесенных собственных средств) применяется сниженная процентная ставка, зафиксированная на уровне 9% годовых на весь льготный период. По его завершении кредитные выплаты рассчитываются по формуле «ставка рефинансирования НБ РБ + 11,33%». Кредит можно погасить досрочно без дополнительных платежей.

Оформить заявку на кредит можно в любом офисе Сбер Банка. От покупателя не требуется предоставлять справку о доходах или искать поручителей: в качестве обеспечения выступает сам автомобиль, застрахованный на весь срок кредитования. Что важно, минимальный взнос собственными средствами можно обеспечить в том числе за счет trade-in, когда автодилер рассматривает возможность принять в зачет имеющееся авто.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2022
валюта курс
EUR 2.5353
USD 2.5550
RUB 4.1956
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5133 -0.022
USD 2.5452 -0.0098
RUB 4.2199 +0.0243
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5300 2.5490
USD 2.5350 2.5440
RUB 3.3000 4.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9950 1.0090
EUR/RUB 60.3000 76.7000
USD/RUB 60.3000 76.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте