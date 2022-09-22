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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ НАПРАВИЛ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПОРЯДКА BR3,5 МЛРД
11:56 22.09.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» за восемь месяцев 2022 года направил на кредитование инициатив малого и среднего бизнеса порядка Br3,5 млрд.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, набранные темпы роста позволяют Беларусбанку стабильно удерживать лидерство на рынке кредитования данного сектора экономики. Доля банка на 1 августа этого года составила 32,2%.
Программа поддержки субъектов МСБ функционирует семь лет. На сегодня для представителей бизнеса Беларусбанк предлагает кредитные продукты на цели текущей, инвестиционной и инновационной деятельности.
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