ОАО «АСБ Беларусбанк» за восемь месяцев 2022 года направил на кредитование инициатив малого и среднего бизнеса порядка Br3,5 млрд.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, набранные темпы роста позволяют Беларусбанку стабильно удерживать лидерство на рынке кредитования данного сектора экономики. Доля банка на 1 августа этого года составила 32,2%.

Программа поддержки субъектов МСБ функционирует семь лет. На сегодня для представителей бизнеса Беларусбанк предлагает кредитные продукты на цели текущей, инвестиционной и инновационной деятельности.